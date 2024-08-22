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Аномальная жара продлится в Москве и Московской области до середины сентября

Аномальная жара продлится в Москве и Московской области до середины сентября

Жители Москвы и Московской области могут рассчитывать на теплое летнее утро в четверг, 22 августа. По данным Гидрометцентра России, в этот день ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

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