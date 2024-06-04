Комментатор Майков: "Флорида" не дала Панарину и Ко пространства

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил" в комментарии для "Газеты.Ru" высказался об итогах полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", по итогам которой команда Сергея Бобровского, Дмитрия Куликова и Владимира Тарасенко вышла в финал.