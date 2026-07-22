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Порядок, государство

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Сотрудники полиции в Подмосковье составили более 550 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому г.о. в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026», направленного на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, осуществили проверку строительных и торговых объектов, водителей и пассажиров автотранспортных средств и общественного транспорта.

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