Орбан надеется, что в Венгрии не введут всеобщий воинский призыв

Венгрия рассчитывает, что ей удастся избежать введения всеобщего воинского призыва, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, отметив, что итоговое решение по этому вопросу должно находиться в национальной юрисдикции, а не быть навязанным извне.