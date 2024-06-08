Орбан надеется, что в Венгрии не введут всеобщий воинский призыв

Венгрия рассчитывает, что ей удастся избежать введения всеобщего воинского призыва, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, отметив, что итоговое решение по этому вопросу должно находиться в национальной юрисдикции, а не быть навязанным извне.
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