«ВО»: ВС РФ ударили по складам ВСУ в Харькове

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Харькове и его пригородах, сообщает «Военное обозрение».В результате российских ударов, нанесенных в ночь на среду, на территории Харькова поражены военные склады, оборудованные в окрестностях предприятия ХТЗ.