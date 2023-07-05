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«ВО»: ВС РФ ударили по складам ВСУ в Харькове

«ВО»: ВС РФ ударили по складам ВСУ в Харькове

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Харькове и его пригородах, сообщает «Военное обозрение».В результате российских ударов, нанесенных в ночь на среду, на территории Харькова поражены военные склады, оборудованные в окрестностях предприятия ХТЗ.

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