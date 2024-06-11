Ничем не гнушаются: Песков – о снятии запрета США на поставки оружия Азову*

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге, что Москва крайне негативно воспринимает снятие Соединенными Штатами запрета на использование своего оружия неонацистами из Азова*.
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