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Транспортная Инициатива

1 подписчик

- несоблюдение скоростного режима - несоблюдение дистанции - опасное вождение - скрытие с места ДТП - во время скрытия - проезд на красный - пешеходов за малым чуть не раскатал - ? Лишённый ВУ - ? Управление под действием веществ.

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