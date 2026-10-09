- несоблюдение скоростного режима - несоблюдение дистанции - опасное вождение - скрытие с места ДТП - во время скрытия - проезд на красный - пешеходов за малым чуть не раскатал - ? Лишённый ВУ - ? Управление под действием веществ.
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