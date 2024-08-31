Минское «Динамо» поздравило Лукашенко с 70-летием: «Ваша деятельность на благо Беларуси заслуживает уважения. Вы пример несгибаемой воли, сильного характера и заботы о каждом гражданине»

30 августа президенту Беларуси исполнилось 70 лет. «Уважаемый Александр Григорьевич, от всего коллектива хоккейного клуба «Динамо-Минск» поздравляем вас с днем рождения! Ваша деятельность на благо нашей страны заслуживает глубочайшего уважения.