Заммэра, после того как шефа посадили, продолжила начатое

Наталья Соколова в 2018 году стала первым вице-мэром Владивостока в команде главы города Олега Гуменюка.
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