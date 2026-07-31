На Украине заявили о замирании фронта

Фронт замер с обеих сторон конфликта, он почти не двигается. Такое мнение выразил в Telegram-канале советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии