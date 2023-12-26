Жамнов высказался о кондициях Ковальчука

В «Спартаке» выразили уверенность, что Илья Ковальчук выйдет на пик формы к старту плей-офф КХЛ. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игровой форме новобранца команды, 40-летнего ветерана хоккея Ильи Ковальчука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии