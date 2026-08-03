Склад в Хрястово — тоже всё. Это один из крупнейших логистических хабов Wildberries. Площадь склада составляла более 170 тыс.
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Склад в Хрястово — тоже всё. Это один из крупнейших логистических хабов Wildberries. Площадь склада составляла более 170 тыс.
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