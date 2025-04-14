Дом предводителя Козловского дворянства выкупила владелица студии дизайна

Объект культурного наследия регионального значения - «Главный дом усадьбы Василия Снежкова», который расположен в посёлке Мичурина Мичуринского муниципального округа, за 1 рубль купила индивидуальный предприниматель из Тамбова.
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