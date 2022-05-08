Источники сообщают о начале использования ВСУ аэродромов стран НАТО

В ходе проведения российской спецоперации на украинской территории ВС РФ нанесли многочисленные удары по действующим и даже давно заброшенным аэродромам, а также авиаремонтным предприятиям на Украине.
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