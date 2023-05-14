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Замы министра обороны дождались. Бастрыкин (СКР) предложил национализацию их собственности

Замы министра обороны дождались. Бастрыкин (СКР) предложил национализацию их собственности

Глава Следственного комитета России А. Бастрыкин предложил наказать топ менеджеров от министерства обороны рублем, что, кстати, и является для них настоящим наказанием.

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