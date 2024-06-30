"Ростех" принял решение отказаться от разработки отечественного оборудования для сетей 5G, сосредоточившись на поддержке сетей 4G.
Сетей 5G в России не будет: "Ростех" отказывается от амбициозного проекта
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Когда речь идёт о выживании государства можно обойтись и без игр, которым край нужна 5G!!!!!?????? Пусть военные занимаются своими вопросами, а видео и сотовая связь посидит на 4G,не смертельно, в танчики можно играть и не спеша!!!!!!!
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15 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Ничего страшного,сразу перейдем на 6G, но позже.)
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15 час.
А
Алексей
Я бы вообще перевел бы всю страну на 3G,А детям до 16 только кнопочные разрешил.
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12 час.
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