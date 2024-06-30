Сетей 5G в России не будет: "Ростех" отказывается от амбициозного проекта

Татьяна Кибишева

Когда речь идёт о выживании государства можно обойтись и без игр, которым край нужна 5G!!!!!?????? Пусть военные занимаются своими вопросами, а видео и сотовая связь посидит на 4G,не смертельно, в танчики можно играть и не спеша!!!!!!!