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Путин установил дополнительные соцгарантии военнослужащим и членам их семей

Путин установил дополнительные соцгарантии военнослужащим и членам их семей

Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.  Теперь семьи погибших военных и росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине, получат компенсацию в размере 5 млн рублей, раненым — 3 миллиона рублей.

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