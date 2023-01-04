Путин установил дополнительные соцгарантии военнослужащим и членам их семей

Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим. Теперь семьи погибших военных и росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине, получат компенсацию в размере 5 млн рублей, раненым — 3 миллиона рублей.