На Камчатке начали проверку из-за разбившейся аэроплодки с танкера «Гермес»

На Камчатке следователи начали проверку из-за ЧП с аэролодкой с танкера «Гермес». Об этом в понедельник, 17 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУТ СКР).