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О’Мэлли поддержал Уайта в конфликте с женой: «Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины»

Боец UFC Шон О’Мэлли прокомментировал инцидент с главой промоушена Дэйной Уайтом и его супругой. На новогодней вечеринке босс UFC ударил супругу, после чего выступил с извинениями.

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