Юрист Сорокин рассказал, когда родителей накажут за ДТП с ребенком во дворе

За последние две недели в новостной ленте все чаще стали мелькать информация о ДТП с участием детей. В трех происшествиях были участниками подростки, которые по счастливой случайности не пострадали или после оказания медицинской помощи отпущены.
За последние две недели в новостной ленте все чаще стали мелькать информация о ДТП с участием детей. В трех происшествиях были участниками подростки, которые по счастливой случайности не пострадали или после оказания медицинской помощи отпущены.
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