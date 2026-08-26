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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сычев планирует возобновить карьеру: «Это будет связано с Кубком России. Есть шанс догнать того, кто выше меня на строчку в Клубе Федотова»

42-летний экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев рассказал, почему планирует возобновить игровую карьеру.

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