Навязанное общество: Астероид PT5 станет пленником Земли на два месяца Ирэн ОрлонскаяНа горизонте нашей планеты замечен астероид PT5, который в ближайшее время войдет в околоземную орбиту и останется вблизи почти два месяца.
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