США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

С очередным громким заявлением в адрес России выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его утверждению, Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса в Америку для экспертизы.
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