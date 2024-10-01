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Фигурант дела о терроризме против сотрудника РЖД частично признал свою вину

Фигурант дела о терроризме против сотрудника РЖД частично признал свою вину

Фигурант уголовного дела, обвиняемый в планировании террористического акта против специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита «РЖД» Алексея Демченко, признал свою вину лишь частично.

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