Фигурант дела о терроризме против сотрудника РЖД частично признал свою вину

Фигурант уголовного дела, обвиняемый в планировании террористического акта против специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита «РЖД» Алексея Демченко, признал свою вину лишь частично.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии