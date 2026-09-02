Росрыболовство: Россия поставляет в Евросоюз рыбы более чем на $200 млн

Россия ежегодно экспортирует в Евросоюз рыбу и рыбную продукцию на сумму свыше $200 млн, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, комментируя недавнее намерение Еврокомиссии внести российскую продукцию из этой категории в 21-й санкционный список и последующий отказ от этой инициативы.