Росрыболовство: Россия поставляет в Евросоюз рыбы более чем на $200 млн

Россия ежегодно экспортирует в Евросоюз рыбу и рыбную продукцию на сумму свыше $200 млн, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, комментируя недавнее намерение Еврокомиссии внести российскую продукцию из этой категории в 21-й санкционный список и последующий отказ от этой инициативы.
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