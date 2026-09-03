Популяция тигра в Приморском крае увеличилась до 550-600 особей, в том числе благодаря поддержке президента России Владимира Путина.
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Ну, прямо как про Брежнева: "Гол, с подачи Мостового, Забивает Балточа , Это личная заслуга Леонида Ильича!" ,