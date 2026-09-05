Топ-5 турецких 5* отелей с высоким рейтингом и положительными отзывами Турция — это страна, которая сочетает в себе разнообразие и богатое историческое наследие.
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