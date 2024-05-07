Более 50 специалистов IT-отрасли выступят на конференции Сбера GigaConf

В Москве 27 июня пройдет технологическая конференция Сбера GigaConf, в рамках которой участники в течение 1 дня смогут обменяться опытом создания передовых технологических решений, сообщает пресс-служба Сбера.
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