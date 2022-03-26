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Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Авангард», СКА против «Спартака»

«Металлург» примет «Авангард» в пятом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. Кроме того, СКА сегодня сыграет со «Спартаком».

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