В Петербурге в пользу детей взыскали более 1,3 миллиарда рублей

На 237 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года За девять месяцев приставы взыскали с должников по алиментам в пользу несовершеннолетних 1,3 миллиарда рублей – на 237 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.