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Происшествия

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В Хабаровском крае сотрудники полиции и представители «Движения Первых» торжественно вручили паспорта юным гражданам

Сотрудники полиции совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движения Первых» провели торжественную церемонию вручения паспортов юным жителям Вяземского района.

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