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Суд вынес постановление об аресте директора военно-патриотического парка "Патриот" по делу о мошенничестве с бюджетными средствами

Суд вынес постановление об аресте директора военно-патриотического парка "Патриот" по делу о мошенничестве с бюджетными средствами

В ходе расследования дела о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на деятельность Военно-патриотического парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра, суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу директорам этих учреждений - Вячеславу Ахмедову и генерал-майору Владимиру Шестерову.

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