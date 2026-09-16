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Чепа: Европа задерживает переговорный процесс по Украине

Чепа: Европа задерживает переговорный процесс по Украине

Действия ряда европейских стран препятствуют прогрессу в урегулировании конфликта на Украине, заявил первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

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