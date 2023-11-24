Участвуете ли вы в буккроссинге в Лефортове? – новый опрос

На этой неделе стало известно, что в библиотеке №119 в Лефортове появился стеллаж для буккроссинга. Как сообщала ранее наша газета, любой желающий сможет принести ненужную книгу и оставить ее на полке, а также взять себе понравившуюся.
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