Терапевт предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу

Терапевт Ольга Чиркова предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу. Она указала, что менингит является инфекционным заболеванием, а от переохлаждения может, например, появиться головная боль, иногда перерастающая в мигрень.
Терапевт Ольга Чиркова предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу. Она указала, что менингит является инфекционным заболеванием, а от переохлаждения может, например, появиться головная боль, иногда перерастающая в мигрень.
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