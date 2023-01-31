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Терапевт предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу

Терапевт предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу

Терапевт Ольга Чиркова предупредила о настоящих последствиях прогулок без шапки по морозу. Она указала, что менингит является инфекционным заболеванием, а от переохлаждения может, например, появиться головная боль, иногда перерастающая в мигрень.

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