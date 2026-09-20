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Авто Новости

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Как не купить проблемный автомобиль на вторичном рынке: личный разбор рисков

Как не купить проблемный автомобиль на вторичном рынке: личный разбор рисков

Каждый, кто хотя бы раз всерьёз присматривался к подержанным автомобилям, знает это щемящее чувство: вот она, машина мечты, стоит почти как бюджетная модель, но выглядит на голову выше.

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