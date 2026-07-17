БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Спасти Крым может только настоящая, а не декларативная блокада Одессы

Спасти Крым может только настоящая, а не декларативная блокада Одессы

Пока мы только обороняем полуостров. А пора начинать ракетно-дроновое наступление над Черным морем Сергей Ищенко На фото: удар ракетой «Оникс».

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
и должно освободить  Одессу
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3 н.