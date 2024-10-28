Радикал из Смоленской области публично благодарил преступников за терракт в «Крокус Сити Холле»

Вскоре его настигла карма: на высказывания обратили внимание правоохранительные органы. 46-летний мужчина из Темкинского района состоял в подконтрольных СБУ украинских сообществах, распространяющих недостоверную информацию о ходе СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии