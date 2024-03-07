Использование искусственного интеллекта для прогнозирования распространения рака легких

На протяжении десятилетий ученые и патологи без особого успеха пытались найти способ определить, какие пациенты с раком легких подвергаются наибольшему риску распространения болезни или метастазирования в другие части тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии