США просят Малайзию «контролировать каждую поставку», чтобы остановить поток поставок графических процессоров в Китай

С тех пор как правительство США ограничило продажи передовых процессоров для ИИ и высокопроизводительных вычислений в Китай, китайские организации использовали различные лазейки для приобретения графических процессоров Nvidia.
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