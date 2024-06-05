На фестивале «Лето в Москве. Мода и красота» пройдет программа для выпускников

Главная тема фестиваля — «Модная столица. Готовимся к выпускному» Для студентов, окончивших учебу в этом году в Москве, на Тверской площади и Тверском бульваре открылись бьюти-штабы в рамках фестиваля «Лето в Москве.
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