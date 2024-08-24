Особую версию кроссовера Toyota Century GRMN будут производить серийно

Мир автомобилей премиум-класса вот-вот получит нового претендента на корону. , которая до недавнего времени существовала в единственном экземпляре, принадлежащем главе компании Акио Тойода, теперь готовится к массовому производству.
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