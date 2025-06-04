Politico: Си Цзиньпин не встречается с Трампом из-за шоу с Зеленским и Рамафосой

Председатель КНР Си Цзиньпин не встречается с президентом США Дональдом Трампом из-за "шоу" с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне.