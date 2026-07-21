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В МИД КНР назвали провокацией призывы Токио обсуждать ядерное оружие

В МИД КНР назвали провокацией призывы Токио обсуждать ядерное оружие

Обсуждение возможности получения Японией ядерного оружия подрывает послевоенный международный порядок, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, 21 июля сообщает Bloomberg.

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