Медвежий угол
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Медвежий угол

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Фильм Познера может привести к отставке Эрнста

Фильм Познера может привести к отставке Эрнста

Политнавигатор Режиссер Никита Михалков раскритиковал «Первый канал» за выпуск в эфир фильма 90-летнего телеведущего Владимир Познер «Турецкая тетрадь».

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Комментарии
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Александр Бурцев
Когда же этому бомжу запретят въезд в Россию , он же враг и открыто насмехается над нами, поганец брехливый
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2 час.
Владимир Алтайцев
А  разве  нет  гораздо более достойных  людей, чем этот хомяк пиндосский?
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2 час.
Анатолий Пахотин
А гарант слушает, да ест
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14 мин.

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