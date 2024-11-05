Политнавигатор Режиссер Никита Михалков раскритиковал «Первый канал» за выпуск в эфир фильма 90-летнего телеведущего Владимир Познер «Турецкая тетрадь».
Фильм Познера может привести к отставке Эрнста
Комментарии
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Александр Бурцев
Когда же этому бомжу запретят въезд в Россию , он же враг и открыто насмехается над нами, поганец брехливый
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2 час.
Владимир Алтайцев
А разве нет гораздо более достойных людей, чем этот хомяк пиндосский?
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2 час.
Анатолий Пахотин
А гарант слушает, да ест
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14 мин.
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