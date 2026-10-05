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Регионы России

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Lenovo представила моноблок N27 Pro с процессором Intel Core i5-13420H

Lenovo представила моноблок N27 Pro с процессором Intel Core i5-13420H

Компания Lenovo выпустила новый моноблок N27 Pro, оснащённый процессором Intel Core i5-13420H, доступный на рынке Китая.

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