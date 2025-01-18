Украинским боевикам, похоже, придется воевать еще и за чужое государство. Как сообщает британское издание The Telegraph, Лондон может создть в своей армии украинское подразделение, чтобы компенсировать таким образом затраты на киевский режим.
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