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The Telegraph: Британия может заставить украинцев воевать в составе своей армии

Украинским боевикам, похоже, придется воевать еще и за чужое государство. Как сообщает британское издание The Telegraph, Лондон может создть в своей армии украинское подразделение, чтобы компенсировать таким образом затраты на киевский режим.

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