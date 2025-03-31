Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Alex Nемо Для того чтобы ФСБ, полиция, росгвардия могли что-то делать нужно в первую очередь признать ваххабизм террористической идеологией и потому, все что с ним связано, должно быть запрещено на законодательном уровне. А вы верите что нынешние депутаты, получающие миллионы от ввозимых в Россию ваххабитов, это сделают?

Александр Лучше тебя на принудительное лечение.Что бы бред не распространяла.