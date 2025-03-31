Театр абсурда
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Театр абсурда

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Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".

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Комментарии
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Alex Nемо
Для того чтобы ФСБ, полиция, росгвардия могли что-то делать нужно в первую очередь признать ваххабизм террористической идеологией и потому, все что с ним связано, должно быть запрещено на законодательном уровне. А вы верите что нынешние депутаты, получающие миллионы от ввозимых в Россию ваххабитов, это сделают?
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8 час.
Александр
Лучше тебя на принудительное лечение.Что бы бред не распространяла.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Почему сквозь пальцы чиновники смотрят на всё более всеохватный этнический бизнес и расплодившиеся этнические ММА-клубы, массово готовящие новых боевиков для новых &quot;Крокусов&quot;? Почему, наконец, такая откровенно провокационная контора, как ДУМ, фактически одобряющее геноцид в Сирии, до сих пор не стало объектом разработки силовых ведомств? Реакции мусульман испугались? А то, что ДУМ целенаправленно перековывает мусульман во врагов России, это нормально?!
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6 час.
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