Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".
Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?
Комментарии
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Alex Nемо
Для того чтобы ФСБ, полиция, росгвардия могли что-то делать нужно в первую очередь признать ваххабизм террористической идеологией и потому, все что с ним связано, должно быть запрещено на законодательном уровне. А вы верите что нынешние депутаты, получающие миллионы от ввозимых в Россию ваххабитов, это сделают?
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8 час.
Александр
Лучше тебя на принудительное лечение.Что бы бред не распространяла.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Почему сквозь пальцы чиновники смотрят на всё более всеохватный этнический бизнес и расплодившиеся этнические ММА-клубы, массово готовящие новых боевиков для новых "Крокусов"? Почему, наконец, такая откровенно провокационная контора, как ДУМ, фактически одобряющее геноцид в Сирии, до сих пор не стало объектом разработки силовых ведомств? Реакции мусульман испугались? А то, что ДУМ целенаправленно перековывает мусульман во врагов России, это нормально?!
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6 час.
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