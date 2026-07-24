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Основатель сети магазинов Rendez-Vous Симон Бахчинян женился на своей сотруднице Алине Миевой

Основатель сети магазинов Rendez-Vous Симон Бахчинян женился на своей сотруднице Алине Миевой

Основатель и фактический владелец сети Rendez-Vous Симон Бахчинян женился на директоре по стратегическому маркетингу и брендам своей компании Алине Миевой, которая в начале этого года организовала скандальный пресс-тур российских звёзд в Куршевель.

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