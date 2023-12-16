Рельефное вязание, объёмная резинка. Двухцветная резинка бриошь.

Пуловер двухцветной патентной резинкой Размеры: S / M / L / XL. Материалы: Пряжа Brigitte № 2 от Lana Grossa (47% альпака, 45% хлопок, 8% шерсть; 140 м / 50 г): 50 (100/100/100) г пурпурный (цвет 52), 50 (100/100/100) г розовое дерево (цвет 43), и 50 (100/100/100) г лососевый (цвет 46); Brigitte № 4 (80% хлопок, 20% альпака; 110 м / 50 г) 250 (250/250/300) г чёрный (цвет 26); Круговые спицы 5,5 мм и 6,5 мм (если вы вяжете слабо) или 6 мм и 7 мм (если вы вяжете туго) - важно, чтобы вы получили нужную плотность.